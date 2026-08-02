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Entrevista | Rubén Troitiño García Investigador e divulgador do patrimonio musical

«A información que non se divulga acaba perdéndose co paso do tempo»

O creador de Músicas da Terra de Montes leva anos recuperando un patrimonio que considera esencial para entender a identidade da comarca

Rubén Troitiño, creador da web Músicas da Terra de Montes, nunha imaxe recente.

Rubén Troitiño, creador da web Músicas da Terra de Montes, nunha imaxe recente. / FDV_Externas

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Fran Campos

A Estrada

A candidatura de Músicas da Terra de Montes aos Premios Rebulir serviu para dar a coñecer un proxecto que leva anos recuperando a historia musical da comarca. Detrás desta iniciativa está Rubén Troitiño García, investigador e divulgador convencido de que o patrimonio só se conserva se se comparte. A súa páxina web reúne centos de historias, documentos e fotografías grazas tamén á colaboración de veciños e familias.

Que supón para vostede esta candidatura aos Premios Rebulir?

É unha satisfacción porque lle dá visibilidade ao proxecto. Máis ca un recoñecemento persoal, véxoo como unha oportunidade para que máis persoas coñezan Músicas da Terra de Montes. Se a candidatura esperta curiosidade e fai que alguén descubra a riqueza musical da comarca, xa paga a pena.

Como naceu esta iniciativa?

A idea levaba moitos anos comigo. Fun recompilando información mentres participaba en asociacións culturais e investigaba sobre músicos da comarca. Durante a pandemia decidín ordenar todo ese material e poñelo ao alcance da xente. Non quería que quedase gardado nun caixón.

Sempre tivo claro que había que compartilo?

Si. Para min investigar só ten sentido se o coñecemento chega aos demais. A información que non se divulga acaba perdéndose. Se alguén consulta un artigo da páxina e a partir del achega novos datos ou continúa investigando, o traballo xa cumpre a súa función.

Por que escolleu unha web?

Porque é un proxecto vivo. Un libro péchase cando se publica, pero unha web permite incorporar novos documentos, corrixir información e seguir medrando. Cada fotografía ou cada testemuño que aparece fai que o proxecto continúe evolucionando.

Que pode atopar quen entra por primeira vez en Músicas da Terra de Montes?

Atopará moito máis ca biografías de músicos. A páxina está pensada para descubrir como era a vida musical da comarca, coñecer agrupacións, instrumentos, fotografías, gravacións e historias persoais. Gustaríame que quen a visite teña a sensación de percorrer un museo virtual, un espazo onde todo está conectado e onde sempre hai algo novo por descubrir.

Nunca fala do proxecto como un mérito persoal. Por que?

Porque sería inxusto. Antes ca min houbo investigadores que fixeron un traballo extraordinario e moitas familias abriron as portas das súas casas para compartir fotografías, documentos ou instrumentos. Eu simplemente intento unir esas pezas e devolvelas á sociedade dun xeito ordenado. O proxecto medra grazas ao gran de area de moitas persoas.

«O importante non é gardar información, senón poñela ao alcance de todos»

Como desenvolve o seu traballo de investigación?

Case sempre todo comeza cunha pequena pista: unha noticia antiga, un nome nun programa de festas ou unha fotografía esquecida. A partir de aí hai que ir tirando do fío. Ás veces atopas respostas e outras xorden novas preguntas. Iso é o apaixonante da investigación: saber que aínda queda moito por descubrir.

Que sente cando unha familia lle confía documentos ou instrumentos?

É unha enorme responsabilidade. Eses obxectos son auténticos tesouros porque gardan a historia das persoas que os utilizaron. Unha gaita, unha partitura ou unha fotografía non son só pezas antigas; forman parte da memoria colectiva da comarca e merecen ser coñecidas e conservadas.

Aínda hai reticencias a compartir ese patrimonio?

Nalgúns casos si, e é comprensible. Por iso sempre explico que este é un proxecto altruísta. Nunca pretendín facer unha colección privada nin obter un beneficio. O único obxectivo é documentar ese patrimonio para que non desapareza e poida quedar ao servizo de toda a sociedade.

Que lle gustaría conseguir nos vindeiros anos?

Seguir ampliando a investigación e incorporar novos contidos. Hai moitos músicos dos que apenas coñecemos datos e estou convencido de que aínda quedan documentos e fotografías por aparecer. Tamén me gustaría que outras persoas se animasen a continuar este traballo. A investigación nunca remata e cada xeración pode achegar unha visión nova.

Que mensaxe lle enviaría a quen conserva fotografías, documentos ou instrumentos relacionados coa música tradicional?

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Que non pensen que non teñen importancia. Ás veces unha fotografía gardada nun caixón, unha partitura esquecida ou uns ferriños poden axudar a completar unha historia. Moitas persoas cren que son simples recordos familiares, pero forman parte da memoria colectiva de Terra de Montes. Se ese patrimonio permanece oculto, corre o risco de desaparecer para sempre. Por iso sempre animo á xente a compartilo. Non fai falta desprenderse del, abonda con documentalo e dalo a coñecer. Ao final, o importante é que todo isto non se perda.

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