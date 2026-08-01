A Xesta remata su Semana Cultural y se prepara para las fiestas del Carmen

La parroquia lalinense de A Xesta cerró su Semana Cultural con un espectáculo de magia con Samuel Moreno, el jueves y con la obra de teatro, Viaxe feliz de Ramón San Fiz, a cargo de Fantoches Baj, el viernes. Ahora ya prepara sus fiestas del Carmen que se celebrarán el domingo 2 y el lunes 3 de agosto.