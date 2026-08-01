Ocio
Vilatuxe celebra sus fiestas en honor a San Lorenzo del 9 al 11 de agosto
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Lalín
La parroquia lalinense de Vilatuxe celebrará sus fiestas en honor a San Lorenzo del domingo 9 al martes 11 de agosto. La primera jornada tendrá como evento principal la Festa do Pincho en el campo da festa desde las 21.00 horas y con las actuaciones nocturnas de las charangas BB+ y Era Visto. El lunes 10 habrá misa solemne a las 10.30 y concierto a las 13.00 a cargo de la Banda de Vilatuxe, mientras los grupos Fussion y Eureka amenizarán la verbena nocturna. Por ultimo, el martes 11 habrá misa solemne a las 13.00, sesión vermú a cargo de Os Trasnos de Doade y verbena amenizada con la orquesta Charlestón y disco móvil Coco Music con DJ Cassanova.
- Muere un camarero de 48 años mientras trabajaba en la fiesta de Santa Marta, en Pontearnelas
- Condenado a más de cuatro años de prisión un empresario de Pontevedra por vender como originales máquinas chinas de «lifting»
- El batallón de pesqueros de China ya se amontona frente a Chile tras faenar meses sin descanso en el Cono Sur
- Cinco toneladas del sabroso «oro negro» de Moaña
- Un marinero de Arousa recupera en el mar una cadena perdida que movilizó a toda una playa: «La vida va de esto»
- Aquafarm Galicia logra la concesión y el permiso de actividad de la antigua mayor planta de oreja de mar de Europa
- Pulpo a raudales y bien de precio en Santa Marta
- La fiebre de Chayanne llega a Vigo: colas desde la madrugada para ver el concierto de Castrelos