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Vilatuxe celebra sus fiestas en honor a San Lorenzo del 9 al 11 de agosto

Procesión de la pasada edición de las Fiestas de San Lorenzo de Vilatuxe.

Procesión de la pasada edición de las Fiestas de San Lorenzo de Vilatuxe. / Bernabé

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Redacción

Lalín

La parroquia lalinense de Vilatuxe celebrará sus fiestas en honor a San Lorenzo del domingo 9 al martes 11 de agosto. La primera jornada tendrá como evento principal la Festa do Pincho en el campo da festa desde las 21.00 horas y con las actuaciones nocturnas de las charangas BB+ y Era Visto. El lunes 10 habrá misa solemne a las 10.30 y concierto a las 13.00 a cargo de la Banda de Vilatuxe, mientras los grupos Fussion y Eureka amenizarán la verbena nocturna. Por ultimo, el martes 11 habrá misa solemne a las 13.00, sesión vermú a cargo de Os Trasnos de Doade y verbena amenizada con la orquesta Charlestón y disco móvil Coco Music con DJ Cassanova.

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