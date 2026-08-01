Vilatuxe celebra sus fiestas en honor a San Lorenzo del 9 al 11 de agosto

La parroquia lalinense de Vilatuxe celebrará sus fiestas en honor a San Lorenzo del domingo 9 al martes 11 de agosto. La primera jornada tendrá como evento principal la Festa do Pincho en el campo da festa desde las 21.00 horas y con las actuaciones nocturnas de las charangas BB+ y Era Visto. El lunes 10 habrá misa solemne a las 10.30 y concierto a las 13.00 a cargo de la Banda de Vilatuxe, mientras los grupos Fussion y Eureka amenizarán la verbena nocturna. Por ultimo, el martes 11 habrá misa solemne a las 13.00, sesión vermú a cargo de Os Trasnos de Doade y verbena amenizada con la orquesta Charlestón y disco móvil Coco Music con DJ Cassanova.