Vila de Cruces considera que la Ponte da Balsiña «está perfecta»

La corporación de Vila de Cruces celebró ayer su pleno ordinario. El orden del día apenas lucía contenido: aprobación de los festivos locales, y ruegos y preguntas. Pero desde las filas del PP y del BNG se encargaron de abrir debates, y el edil no adscrito y anterior concejal de Cultura, Julio López, volvió a aprovechar la sesión para dejar en evidencia sus desencuentros con el regido, Luis Taboada. Este, es más, llegó a replicarle con un «non me gustaría terte pola espalda».

El año que viene, como de costumbre, los festivos locales serán el lunes y martes posteriores a las fiestas patronales de A Piedade, en agosto. Tanto Xuntos como el PP, Julio López y Manuel Souto, de Nova Alternativa, votaron a favor. Los dos concejales del Bloque, Álex Fiuza y Carlota Salgado, se abstuvieron, porque en su momento realizaron una encuesta entre los vecinos para que propusiesen jornadas alternativas y el comercio, por ejemplo, se decantaba porque fuese festivo el Martes de Carnaval. «Nós, como outra opción, propuxemos o 3 de novembro, día en que naceu Xosé Neira Vilas» y al que además el año que viene se le dedicará el Día das Letras Galegas. Xuntos «nin nos escoitou», lamenta Fiuza.

La única moción que se debatió en pleno y que entró por la vía de urgencia fue una propuesta del partido mayoritario de la oposición, el PP. Salió adelante por unanimidad y pide que el gobierno local cree un canal municipal oficial de avisos, gratis y de adhesión voluntaria, mediante el que los vecinos y vecinas pueden recibir en su teléfono móvil noticias de carácter institucional o de interés general. El PP indica que, de este modo, el Concello puede tener al día a los vecinos en cuestiones como actividades culturales, deportivas y sociales, fiestas, cortes de tráfio o campañas municipales. En este sentido la teniente de alcalde, Mireya Otero, indicó que ya existía un grupo de whats app, pero este sistema no está llegando a todos los vecinos, indican desde el BNG.

Factura del Galo de Curral

Tanto el PP como el Bloque se quejan de la mala imagen que da la corporación a través de la mala relación de la que hablábamos entre Julio López y Luis Taboada. López abandonó el gobierno de Xuntos en febrero y por desavenencias con sus compañeros. Para los populares, estos encuentros verbales entre uno y otro «é unha situación que, por desgraza, se repite con demasiada frecuencia. Este tipo de enfrontamentos deterioran a imaxe da institución municipal e supoñen unha falta de respecto tanto aos membros da corporación como aos veciños de Vila de Cruces». Este partido, durante la dación de cuenta de los decretos de la Alcaldía, preguntó por una factura de 15.717 euros vinculada al pregón de la Festa do Galo de Curral. «O goberno foi incapaz de ofrecer unha explicación clara sobre o concepto e alcance dese gasto», que el PP considera desproporcionado porque los servicios de sonorización e iluminación ya estaban facturados en otros expedientes.

Ya en ruegos y preguntas, el BNG se hizo eco de las quejas de varias parroquias que estuvieron de fiestas patronales y a las que no se les vaciaron los contenedores durante las jornadas previas. Urge, además, el mantenimiento del arbolado de la piscina y alerta de que el césped del campo de fútbol que se reutilizó en estas piscinas aún conserva piedras de pequeño tamaño pero que pueden causar lesiones.