Fiesta gastronómica
La tortilla que nunca pasa de moda
Más de 1.500 personas abarrotaron la carballeira em una jornada que combinó los actos religiosos en honor al Divino Salvador con una masiva comida campestre y una variada propuesta musical
La parroquia silledense de Laro vivió este sábado una jornada inolvidable con la celebración de la XXXVI Romaría da Tortilla, una cita declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia que volvió a demostrar por qué es uno de los eventos gastronómicos y festivos más queridos de la zona.
Los actos arrancaron al mediodía con la tradicional cita religiosa en honor al Divino Salvador. A las 13:00 horas se celebró la misa cantada seguida de la procesión en el recinto de la fiesta. Tras los actos litúrgicos, vecinos y visitantes comenzaron a llenar las inmediaciones para disfrutar de la música y calentar motores de cara al plato fuerte del día con la sesión vermú amenizada por el Trío Karma.
Como manda la tradición, la emblemática carballeira se convirtió en el punto de encuentro de más de 1.500 personas. Grupos de amigos y familias enteras se congregaron para compartir una comida, donde la tortilla de patata fue la indiscutible estrella gastronómica de las mesas.
La sobremesa y las primeras horas de la tarde estuvieron envueltas por un ritmo inconfundible gracias a la animación continua del grupo de gaitas Os Trasnos y las charangas Os Atrevidos y Os Intocables.
Con la caída del sol, la energía no decayó ni un ápice, con la verbena nocturna que hizo bailar a todos los asistentes hasta la madrugada con las actuaciones del Trío Karma, el grupo La Bamba y la discoteca móvil Pirámide XL con Marcos Kintana.
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