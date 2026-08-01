Silleda cortará el cruce de Santa Eulalia la próxima semana por las obras de la avenida do Parque

El Concello de Silleda habilitará desde el lunes 3 y hasta el viernes 7 de agosto recorridos alternativos para acceder al segundo tramo de la Avenida do Parque, debido al corte completo al tráfico del cruce con la rúa Santa Eulalia. La restricción será necesaria para proceder a la instalación de la piedra de acabado en esa zona de la actuación.

El acceso desde la rúa María Colmeiro hacia la avenida do Parque se realizará durante esos días por el callejón de Tralas Eiras, desde Santa Eulalia. En este punto quedará prohibido estacionar mientras dure el desvío, con el objetivo de facilitar el tránsito de vehículos.

También se podrá acceder a la avenida do Parque desde Braña do Medio. Para ello, el Concello alcanzó un acuerdo con las familias Castro y Caramés, propietarias del solar situado entre las rúas Braña do Medio y Castros de Toiriz, que permitirán el paso provisional por este terreno entre ambas vías.

La vecindad y las personas usuarias de negocios de Castros de Toiriz podrán acceder igualmente a la zona, aunque esta calle quedará sin salida hacia la Avenida do Parque durante el corte. El gobierno local agradece la colaboración de las familias propietarias del solar y la comprensión de vecinos y negocios afectados por las obras.

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En el turno de ruegos y preguntas del pleno celebrado este viernes, el PP preguntó por el retraso de estas obras de humanización. La alcaldesa confesó estar «tan enfadada como vostedes co retraso desta actuación», aunque se mostró confiada en que los trabajos puedan finalizar «nun par de semanas» y agradeció la paciencia de la vecindad y de los negocios de la zona.