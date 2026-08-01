La parroquia de Carmoega celebra el domingo la Festa do Río

Carmoega, en Agolada, celebra este domingo la Festa do Río. La música será la protagonista de esta jornada que contará con las actuaciones de DJ Bais 7, la Banda de Música Popular de Muimenta y la charanga Os Pendellos. A estas actuaciones se suman las de Festicultores Troup Band y el DJ Maikstyle, en una celebración en la que no faltará el servicio de pulpeiro..