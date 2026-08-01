Comunidad
Los paraguayos de Deza celebran la amistad en Lalín
La cita anual en Lalín reunió a un centenar de personas para celebrar el Día de la Amistad paraguayo con gastronomía típica y confraternidad
La comunidad paraguaya de Deza volvió a reunirse en Lalín para celebrar el Día de la Amistad, que en Paraguay se conmemora cada 30 de julio. La cita, celebrada en la parrillada Bode Senra, alcanzó este año el centenar de comensales y sirvió para compartir una jornada de confraternidad, tradición y gastronomía.
En el encuentro no faltaron platos típicos como la empanada, la chipa, la sopa paraguaya o el chipaguazú, elaboraciones que acompañan cada año una celebración que busca mantener vivos los vínculos culturales y personales entre compatriotas.
La convocatoria reunió a vecinos llegados de Lalín, Merza, Vilagarcía, Arzúa, Vigo, A Coruña, O Milladoiro y Ourense, reflejando el crecimiento de la comunidad paraguaya en la comarca y su entorno. «La comunidad paraguaya de Deza está creciendo y nos sentimos orgullosos de ello», destacan los organizadores, que subrayan que en Bode Senra los paraguayos se sienten ya «como en casa».
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