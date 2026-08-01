Música clásica y jazz en el Clarinet Fest
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Redacción
Lalín
Este domingo comienza el Galicia Clarinet Fest con 18 actuaciones que incluyen recitales de cámara, conciertos de grandes formaciones y el nuevo ciclo Noites de Jazz. Además el certamen ofrecerá el estreno mundial de la obra Camiño ao infinito de Xocas Mejide y un concierto clausura con 150 músicos.
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