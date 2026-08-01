Meavía organiza hoy por San Amaro la primera OCR rural

La parroquia de Meavía, en Forcarei, recuperó el pasado año su Festa da Convivencia en honor a San Amaro. Una celebración nacida en los años 70 como iniciativa del párroco Don Eladio para fomentar el deporte y la confraternidad entre los niños y jóvenes de la zona. Esta nueva edición, no obstante, llega cargada de novedades y con la ambición de hacerse hueco entre la nómina de festividades destacadas del verano en Terra de Montes.

Concretamente, la carballeira de Meavía abrirá hoy la programación a las 11.00 horas con juegos tradicionales infantiles como porteo de huevo, juego de la manzana, carrera de sacos, sillas locas, juego del chocolate y bicicleta Sansón. A las 12.00 horas tomará el relevo su primera OCR o carrera de obstáculos, un recorrido de cinco kilómetros y 30 pruebas en el que los participantes deberán demostrar fuerza, equilibrio, agarre y flexibilidad. Además, este desafío contará con un toque especial, ya que estará ambientado en el rural, con obstáculos como tractores o rulos de hierba seca. La cita deportiva cerró el período de inscripción hace unos días con 30 personas anotadas. Asimismo, para reponer fuerzas se celebrará la tradicional comida de confraternidad a las 14.30 horas, en la que 250 comensales compartirán un menú de empanada, pulpo, churrasco y melindres.

Por la tarde, la actividad no decae, sino todo lo contrario. La comisión de fiestas, que buscaba con la OCR aportar un toque moderno y actual al evento, no quiso descuidar las raíces de esta celebración en honor a San Amaro. Por ello, organizan juegos tradicionales como A Chave y A Ran, además de un campeonato de fútbol 3x3, otro de futbolín y un torneo de truco. Todas las actividades serán gratuitas y los interesados podrán anotarse en el momento.

Simultáneamente a las diferentes competiciones tendrá lugar una sesión tardeo con los DJ Álex Brea y Bruno. Este último será el encargado de hacer viajar a los presentes al pasado musical de establecimientos emblemáticos de la zona como la discoteca Tattoo, en A Estrada. Según explican desde la organización: «Antes había grupos musicales que tocaban después de la comida popular, pero eso nos dejaba sin presupuesto para la verbena de la noche, así que optamos por este formato tardeo, que además está teniendo muy buena acogida últimamente». De este modo también se garantiza que la fiesta se prolongará hasta la madrugada, con los DJs alternando sus sesiones.

La jornada será larga y, del mismo modo que el almuerzo de confraternidad servirá para reponer fuerzas tras las actividades de la mañana, la comisión de fiestas también quiso aportar un toque diferente para la cena. Ofrecerán hamburguesas elaboradas por la propia comisión con producto local y una salsa de la casa, que el pasado año permitió repartir 120 raciones. Para degustarlas será preciso reservar con antelación, con plazo hasta las 19.00 horas de este sábado, llamando a los teléfonos 622572585 o 686232829. El motivo, según explican desde la organización, es: «La carne nos la prepara la carnicería de O Sol y tenemos que avisar con tiempo una estimación de las cantidades».

Por otro lado, y como toda romería que se precie, la Festa da Convivencia en honor a San Amaro contará con los pertinentes actos religiosos. Habrá una misa a las 13.30 horas en la capilla y una procesión con la imagen del santo, que será trasladada desde la iglesia parroquial exclusivamente para la ocasión.

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Meavía recupera así un encuentro que nació hace más de cincuenta años y que sufrió diferentes interrupciones a lo largo de su historia. De hecho, hasta 2025 no volvió a celebrarse desde mediados de la década de los 2000. Lo que inicialmente era una excusa para reunir a los más pequeños de las aldeas cobra ahora un nuevo impulso gracias a un equipo de voluntarios que busca consolidar la cita y darle mayor proyección.