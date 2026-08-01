La Lotería Nacional deja un segundo premio en Silleda

Silleda está de enhorabuena. El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado ha dejado un pellizco de su fortuna en la localidad tras repartir parte del segundo premio, que ha correspondido al número 37.378. Los boletos agraciados fueron vendidos en la Administración de Loterías situada en la calle Progreso, número 55, y cada uno de los décimos afortunados está dotado con un premio de 12.000 euros. Su propietario, Gustavo Pousa, desconocía la cantidad exacta de boletos vendidos en el establecimiento silledense, pero resaltaba que podía tratarse de prácticamente la totalidad de una serie, por lo que la cifra total repartida en el municipio está aún pendiente de confirmación.