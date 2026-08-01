Lalín celebrará el Día do Orgullo tras el verano y atribuye su demora a «un tema de xestión»

Lalín recuperará su celebración anual del Orgullo LGTBIQ+ tras el verano. Así lo anunció el edil de Política Social, Avelino Souto, durante el debate de la moción de Compromiso en la que pide regular y consolidar este evento. El portavoz de este partido y exalcalde, Rafael Cuiña, apuntó durante su intervención que «preguntei varias veces pola celebración e díxoseme que había intención de facela», y recordó que cuando el ejecutivo que encabezaba la puso en marcha, la prensa nacional recogió la noticia tildando a Lalín de, por ejemplo «capital galega da tolerancia».

Desde los demás partidos de la oposición, Teresa Varela fue más allá y demandó al Concello que ponga en marcha medidas de atención a la diversidad de identidad sexual. Desde el PSOE, Mario López también apeló al éxito de aquella primera edición del cuatripartito en 2016 y lamentó que «este ano foi o contrario do que debía ser, porque durante meses falouse do Orgullo, pero non había nin data clara nin programa establecido. O resultado final foi non celebralo». Souto puntializó que la intención era celebrar la cita en mayo, «pero tivemos que adialopor un tema de xestión», y le replicó al PSOE que durante el ejecutivo de coalición también hubo baile de fechas en varias ediciones. Ahora, desde que el PP recuperó el gobierno, intentan ajustar este y otros eventos en función de cuándo se celebra la Feira do Cocido. «Apoiamos todas as libertades, estén tranquilos. Imos facer o labor que nos corresponden en sensibilización e concienciación» apostilló el también portavoz del gobierno.

Para el BNG, este retraso en la celebración del Orgullo no es tal, sino una muestra más de que «o goberno actual tenta facer desaparecer todo o que facía ben o cuatripartito, como a colocación dos paraugas de cores na rúa Colón», y cuya instalación demandó, un año más, este partido.Fue sin éxito, ya que los 11 concejales del PP (Carmen Canda no pudo acudir a la sesión) votaron en contra. El concejal de Urbanismo, Pablo Areán, explicó que colocarlos en 2019 costó 16.000 euros y que los paraguas quedaron destrozados posteriormente por una tormenta. Y de paso mostró su sorpresa porque el BNG rescata esta moción «cada dous anos, igual a fan coincidir co Mundial e coa Eurocopa».

Estas dos iniciativas, el Orgullo y la ornamentación de la rúa Colón con los paraguas, remarcó la oposición, supusieron un impacto económico en el comercio y la hostelería local. Y ya que hablamos de economía, el Real Decreto 13/2026 del 2 de junio flexibiliza el uso del remanente de presupuesto. Lalín cumple con dos de los requisitos que marca esta norma para poder prescindir del Plan Económifo Financiero que aprobó en primavera: su periodo medio de pago a proveedores es de 20,5 días (el tope son 30) y corrigió el exceso de gasto de 2025 (en torno a 520.000 euros) para pagar facturas. Pero toda la oposición, salvo Compromiso, insistió en que la deuda sigue en los 10 millones de euros y que el periodo medio de pago del Patronato está nada menos que por encima de los 80 días.