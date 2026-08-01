KM0 recauda fondos para As Dores con dos barras en Lalín y Alperiz

La Asociación Cultural KM0-Virxe das Dores ha obtenido autorización de la junta de gobierno local para la instalación de dos barras de bebidas para recaudar fondos para las fiestas patronales de As Dores 2026. La primera se colocó ayer, viernes 31 de julio, en la Praza do Concello, junto a la biblioteca, dentro de un tardeo con DJ Marcos Kintana.

El acuerdo municipal permitía la ocupación temporal de la plaza desde las 15.00 horas, con actividad abierta al público entre las 18.00 y la medianoche. La autorización incluía una barra de 14 por 1,5 metros y la actuación de un DJ, con la obligación de retirar los elementos instalados y dejar el espacio limpio al finalizar.

La segunda barra se instalará el 12 de agosto junto al Altar do Sol, en Alperiz, durante los eventos culturales y musicales organizados por el Concello con motivo del eclipse solar. También tendrá unas dimensiones de 14 por 1,5 metros y la recaudación se destinará igualmente a las patronales.

Cestas, deportes y comunicación

En la misma sesión, la junta de gobierno local adjudicó a Ortodeza S.L. el suministro de cestas de natalidad, con un precio unitario de 159,50 euros, IVA incluido, y un plazo de entrega de cuatro días hábiles. El contrato tendrá una duración de cuatro años, sin prórroga.

También se aprobó el contrato del curso de prevención de riesgos laborales del obradoiro «A Carqueixa», adjudicado a Avanta Prevención S.L. por 2.800 euros.

En el área deportiva, Adrián Pérez Portela asumirá por 4.179,04 euros la reparación y reposición del césped artificial del campo de fútbol municipal, mientras que Industrias Vayro S.L. reparará los sistemas de cierre y barras antipánico del Lalín Arena por 4.968,41 euros.

Además, Dirección de Comunicación y Estrategia Europea S.L. se encargará durante un año de la gestión, elaboración de contenidos digitales y cobertura de eventos municipales por 17.545 euros.

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Libro en el Museo

La junta de gobierno local autorizó el uso del Museo Ramón María Aller para presentar el libro «Polo Avieiro de dona Emilia», publicado por Galaxia. El acto está previsto para el 2 de octubre, de 19.30 a 20.30 horas. El expediente recoge que la obra incluye referencias a Lalín y que su autor es natural del municipio.