Junta de gobierno local
KM0 recauda fondos para As Dores con dos barras en Lalín y Alperiz
La comisión celebró este viernes un tardeo con DJ Marcos Kintana en la Praza do Concello y repetirá el 12 de agosto en el Altar do Sol, durante los actos del eclipse | El Concello adjudica varios contratos menores y autoriza la presentación de un libro en el Museo Aller
La Asociación Cultural KM0-Virxe das Dores ha obtenido autorización de la junta de gobierno local para la instalación de dos barras de bebidas para recaudar fondos para las fiestas patronales de As Dores 2026. La primera se colocó ayer, viernes 31 de julio, en la Praza do Concello, junto a la biblioteca, dentro de un tardeo con DJ Marcos Kintana.
El acuerdo municipal permitía la ocupación temporal de la plaza desde las 15.00 horas, con actividad abierta al público entre las 18.00 y la medianoche. La autorización incluía una barra de 14 por 1,5 metros y la actuación de un DJ, con la obligación de retirar los elementos instalados y dejar el espacio limpio al finalizar.
La segunda barra se instalará el 12 de agosto junto al Altar do Sol, en Alperiz, durante los eventos culturales y musicales organizados por el Concello con motivo del eclipse solar. También tendrá unas dimensiones de 14 por 1,5 metros y la recaudación se destinará igualmente a las patronales.
Cestas, deportes y comunicación
En la misma sesión, la junta de gobierno local adjudicó a Ortodeza S.L. el suministro de cestas de natalidad, con un precio unitario de 159,50 euros, IVA incluido, y un plazo de entrega de cuatro días hábiles. El contrato tendrá una duración de cuatro años, sin prórroga.
También se aprobó el contrato del curso de prevención de riesgos laborales del obradoiro «A Carqueixa», adjudicado a Avanta Prevención S.L. por 2.800 euros.
En el área deportiva, Adrián Pérez Portela asumirá por 4.179,04 euros la reparación y reposición del césped artificial del campo de fútbol municipal, mientras que Industrias Vayro S.L. reparará los sistemas de cierre y barras antipánico del Lalín Arena por 4.968,41 euros.
Además, Dirección de Comunicación y Estrategia Europea S.L. se encargará durante un año de la gestión, elaboración de contenidos digitales y cobertura de eventos municipales por 17.545 euros.
Libro en el Museo
La junta de gobierno local autorizó el uso del Museo Ramón María Aller para presentar el libro «Polo Avieiro de dona Emilia», publicado por Galaxia. El acto está previsto para el 2 de octubre, de 19.30 a 20.30 horas. El expediente recoge que la obra incluye referencias a Lalín y que su autor es natural del municipio.
- Muere un camarero de 48 años mientras trabajaba en la fiesta de Santa Marta, en Pontearnelas
- Condenado a más de cuatro años de prisión un empresario de Pontevedra por vender como originales máquinas chinas de «lifting»
- El batallón de pesqueros de China ya se amontona frente a Chile tras faenar meses sin descanso en el Cono Sur
- Cinco toneladas del sabroso «oro negro» de Moaña
- Un marinero de Arousa recupera en el mar una cadena perdida que movilizó a toda una playa: «La vida va de esto»
- Aquafarm Galicia logra la concesión y el permiso de actividad de la antigua mayor planta de oreja de mar de Europa
- Pulpo a raudales y bien de precio en Santa Marta
- La fiebre de Chayanne llega a Vigo: colas desde la madrugada para ver el concierto de Castrelos