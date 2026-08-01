Ocio
Juegos, hinchables y diversión en la IV Festa da Rapazada de Piloño
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Redacción
Vila de Cruces
El antiguo campo de la fiesta de Piloño acogió este viernes la Festa da Rapazada. El recinto contó con una amplia zona de hinchables gigantes, ludoteca y colchonetas. También hubo tiempo para el humor, con el espectáculo de Brais das Hortas y no faltó la música a cargo de DJ Santi. El programa lúdico se completó con sorteos de productos donados por empresa locales, y la propuesta gastronómica de Celtaporc, Orixes Galegas y Xearte Brigitte, que ofrecieron helados, hamburguesas y bebidas a precios populares.
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