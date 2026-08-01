Juegos, hinchables y diversión en la IV Festa da Rapazada de Piloño

El antiguo campo de la fiesta de Piloño acogió este viernes la Festa da Rapazada. El recinto contó con una amplia zona de hinchables gigantes, ludoteca y colchonetas. También hubo tiempo para el humor, con el espectáculo de Brais das Hortas y no faltó la música a cargo de DJ Santi. El programa lúdico se completó con sorteos de productos donados por empresa locales, y la propuesta gastronómica de Celtaporc, Orixes Galegas y Xearte Brigitte, que ofrecieron helados, hamburguesas y bebidas a precios populares.