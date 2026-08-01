Forcarei y Vila de Cruces se preparan para el gran eclipse

El concello de Vila de Cruces está ultimando los detalles para disfrutar de la observación del eclipse del próximo 12 de agosto desde el Alto da Madanela. Para ello, la organización municipal reforzará la señalización hasta la ermita y delimitará la zona, que será accesible a partir de las 18.00 horas y que contará con un espacio de aparcamiento. La inscripción previa para asistir a esta observación es obligatoria y se puede formalizar enviando un correo electrónico a noemi.lois@viladecruces.es. Las primeras 250 personas que se inscriban recibirán de forma gratuita unas gafas para contemplar el eclipse.

La programación para disfrutar de este fenómeno astronómico comienza con anterioridad, con una charla del astrónomo afincado en Piloño, Eduardo Ojero, que será a las 19.30 horas en el propio lugar de concentración. Se empleará un equipo de sonido para esta ponencia, que también se utilizará por la noche para ver las Perseidas. Esta actividad se desarrollará en el antiguo campo de fútbol de Piloño, que abrirá a las 23.00 horas, aunque el inicio de la actividad está previsto para las 23.55 horas. Será preciso inscribirse en el formulario habilitado en la web del concello.

Charla en Soutelo de Montes

El Auditorio de Soutelo de Montes acogió este viernes una charla divulgativa sobre este eclipse, para conocer mejor este fenómeno astronómico y resolver las principales dudas sobre su observación.

En la conferencia participaron Enrique Alonso, presidente de la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura; Ana Ulla, catedrática de Astrofísica y Astronomía, vicepresidenta y patrona de la misma fundación; y Cintia, bióloga e investigadora.

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La programación continuará el martes 4, a las 20.30 horas, con una nueva charla en la Casa do Concello de Forcarei, impartida por Francisco Coello, especialista en óptica. Esta segunda actividad estará centrada en explicar cómo observar el eclipse con seguridad, como proteger los ojos y cuáles son los riesgos de mirar directamente al Sol sin emplear medios homologados. n