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Finaliza el segundo turno del Campus Deportivo en A Estrada

El programa alcanzará el lunes su récord de participación durante el mes de agosto

Foto de grupo de los participantes del segundo turno de julio del Campus Deportivo de Verano.

Foto de grupo de los participantes del segundo turno de julio del Campus Deportivo de Verano. / FDV_Externas

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Fran Campos

A Estrada

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, visitó este viernes la playa fluvial de Liñares para despedir a los participantes del segundo turno de julio del Campus Deportivo de Verano.

campous deportivo verán fin quenda xullo a estrada 26

Fin del segundo turno de julio del Campus Deportivo en A Estrada. / FDV_Externas

El regidor conversó con los niños y niñas sobre las actividades realizadas durante estos días, como la visita al parque acuático, y respondió a las peticiones de quienes le solicitaron un autógrafo en la camiseta conmemorativa del campus.

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campous deportivo verán fin quenda xullo a estrada 26Fin del segundo turno de julio del Campus Deportivo en A Estrada. / FDV_Externas

La siguiente tanda comenzará el 3 de agosto con 180 participantes, la cifra más alta registrada hasta ahora para el programa estival durante ese mes.

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