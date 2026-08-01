Conciliación
Finaliza el segundo turno del Campus Deportivo en A Estrada
El programa alcanzará el lunes su récord de participación durante el mes de agosto
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A Estrada
El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, visitó este viernes la playa fluvial de Liñares para despedir a los participantes del segundo turno de julio del Campus Deportivo de Verano.
El regidor conversó con los niños y niñas sobre las actividades realizadas durante estos días, como la visita al parque acuático, y respondió a las peticiones de quienes le solicitaron un autógrafo en la camiseta conmemorativa del campus.
La siguiente tanda comenzará el 3 de agosto con 180 participantes, la cifra más alta registrada hasta ahora para el programa estival durante ese mes.
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