Pleno ordinario en Lalín
Un intento fallido de involucrar a la mancomunidad en los cursos de natación
Crespo propuso a Terras do Deza contratar a un monitor para agilizar las listas de espera
Desde hace meses, cada partido de la corporación de Lalín solo lleva una moción a pleno. El PP se quedó solo al votar una de partido en la que pedía el adelanto de las elecciones generales. El debate local se convirtió en un cruce de acusaciones entre los populares, el BNG y el PSOE relatando casos de corrupción que salpicaron y salpican a (parte de) los gobiernos estatales.
Sí hubo un debate más centrado en el día a día de los lalinenses con las mociones del PSOE y de Teresa Varela. La portavoz de los socialistas, Alba Forno, demandó recuperar los cursos de natación para los escolares que se habían conveniado desde hace años. Ahora que no existen, obliga a las familias a desplazarse con sus hijos e hijas a Chantada, O Carballiño o a A Estrada. El PSOE reclama la recuperación de estas aulas así como conocer las listas de espera y poder inscribirse on line. Desde las filas del BNG, Mari Fernández Sanmartín recordó que la capacidad de la piscina actual es inferior, y Teresa Varela hizo memoria para recordar que hace más de 20 años la natación tenía tal impronta en Lalín que hasta había un club que competía a nivel gallego.
Desde la Alcaldía, Crespo explicó que intentó aligerar las listas de espera de los cursos proponiéndole a la mancomunidade Terras de Deza costear un segundo monitor para esas personas en lista de espera. Habría que pagar la nómina a medias: un 50% Lalín (que ya aportaba las instalaciones) y el 50% restante entre Silleda, Rodeiro y Cruces. La propuesta no cuajó, así que Crespo conminó a Forno a que convenza a los regidores de Silleda y Rodeiro, también socialistas.
La mayoría que ostenta el PP tumbó esta moción y la de Teresa Varela, que pedía una mayor transparencia en la información sobre el patrimonio inmobiliario. La concejala apuntó que sería suficiente con actualizar el inventario que ya hizo una empresa en 2023 y con permitir la descarga en la web, igual que puede hacerse con los vehículos de titularidad municipal. Desde el gobierno la edil de Facenda, Paz Pérez, remarcó que el disponer de más inmuebles en muchas ocasiones no es sinónimo de mayor gasto en mantenimiento, sino en dar más servicios, y puso como ejemplo el centro sociocultural de Manuel Rivero, el local social de Carragoso, la futura pista de atletismo o la Casa de don Álvaro.
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