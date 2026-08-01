La Diputación destina más de 2,7 millones a las comarcas

La Diputación aprobó siete dotaciones por valor de cerca de 1,8 millones para Forcarei y Lalín, dentro del Plan +Provincia. En concreto, Forcarei contará con más de 80.000 euros para renovar el pavimento en la rúa do Meixueiro, en Soutelo de Montes. La actuación busca crear una plataforma única señalizada como calle residencial con prioridad peatonal. La intervención incluye la demolición del firme actual, excavación colocación de una base granular y ejecución de un nuevo pavimento de hormigón con una banda de adoquín y acabado táctil para delimitar el itinerario accesible, complementándose con nueva señalización vertical y horizontal de tráfico.

Por su parte, en Lalín, que percibirá más de 1,7 millones de euros para mejorar y acondicionar varios caminos en las áreas parroquiales, con el fin de garantizar la seguridad y la debida prestación del servicio público viario. Para eso, se proyectarán actuaciones que incluyen la extensión de aglomerado asfáltico en caliente y pavimentaciones de hormigón armado en otros trechos, junto con la limpieza de cunetas en los márgenes, el perfilado de taludes, la ejecución de drenajes transversales, el revestimiento de cunetas y el repintado de la señalización viaria.

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Así mismo, dentro del programa PON2030, Agolada percibirá 434.000 euros para la remodelación de la piscina municipal y de su edificación de apoyo y del Plan Extra, Dozón se beneficiará de medio millón de euros para la reurbanización y mejora de los alrededores del centro sociocultural, del parque público y de las piscinas municipales.