Subvenciones
La Diputación destina más de 2,7 millones a las comarcas
Las actuaciones incluyen la renovación de calles, acondicionamiento de viales y la remodelación de piscinas y centros socioculturales
Redacción
La Diputación aprobó siete dotaciones por valor de cerca de 1,8 millones para Forcarei y Lalín, dentro del Plan +Provincia. En concreto, Forcarei contará con más de 80.000 euros para renovar el pavimento en la rúa do Meixueiro, en Soutelo de Montes. La actuación busca crear una plataforma única señalizada como calle residencial con prioridad peatonal. La intervención incluye la demolición del firme actual, excavación colocación de una base granular y ejecución de un nuevo pavimento de hormigón con una banda de adoquín y acabado táctil para delimitar el itinerario accesible, complementándose con nueva señalización vertical y horizontal de tráfico.
Por su parte, en Lalín, que percibirá más de 1,7 millones de euros para mejorar y acondicionar varios caminos en las áreas parroquiales, con el fin de garantizar la seguridad y la debida prestación del servicio público viario. Para eso, se proyectarán actuaciones que incluyen la extensión de aglomerado asfáltico en caliente y pavimentaciones de hormigón armado en otros trechos, junto con la limpieza de cunetas en los márgenes, el perfilado de taludes, la ejecución de drenajes transversales, el revestimiento de cunetas y el repintado de la señalización viaria.
Así mismo, dentro del programa PON2030, Agolada percibirá 434.000 euros para la remodelación de la piscina municipal y de su edificación de apoyo y del Plan Extra, Dozón se beneficiará de medio millón de euros para la reurbanización y mejora de los alrededores del centro sociocultural, del parque público y de las piscinas municipales.
- Muere un camarero de 48 años mientras trabajaba en la fiesta de Santa Marta, en Pontearnelas
- Condenado a más de cuatro años de prisión un empresario de Pontevedra por vender como originales máquinas chinas de «lifting»
- El batallón de pesqueros de China ya se amontona frente a Chile tras faenar meses sin descanso en el Cono Sur
- Cinco toneladas del sabroso «oro negro» de Moaña
- Un marinero de Arousa recupera en el mar una cadena perdida que movilizó a toda una playa: «La vida va de esto»
- Aquafarm Galicia logra la concesión y el permiso de actividad de la antigua mayor planta de oreja de mar de Europa
- Pulpo a raudales y bien de precio en Santa Marta
- La fiebre de Chayanne llega a Vigo: colas desde la madrugada para ver el concierto de Castrelos