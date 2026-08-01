Cogami cierra en agosto su centro de atención diurna en Medelo

El centro de atención diurna que tiene Cogami en Medelo, en Silleda, cierra durante el mes de agosto con motivo del período vacacional, al igual que los complejos de Ferrol, Monteporreiro, en Pontevedra y Mos. Por su parte, el centro de Fingoi, en Lugo, hará una pausa entre el 10 y el 31 de agosto. La actividad de estos cinco centros se retomará el 1 de septiembre.

A lo largo del año, estos cinco servicios ofrecen apoyos especializados a 138 personas con discapacidad, 30 de ellas en Medelo, promoviendo su autonomía personal, participación social y calidad de vida mediante una atención individualizada adaptada a las necesidades y preferencias de cada persona.

La intervención se desarrolla siguiendo la metodología de Atención Integral Centrada en la Persona, que sitúa a cada persona como protagonista de su proyecto de vida y garantiza su derecho a decidir sobre los apoyos que recibe. Para ello cuentan con un equipo multidisciplinar formado por 71 profesionales, 14 de ellos en el centro silledense, que diseña y acompaña los planes individualizados de atención en coordinación con las familias y el entorno.

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Los centros de atención diurna ofrecen programas de rehabilitación, estimulación cognitiva, formación, promoción de la autonomía personal, actividades deportivas, culturales y de ocio, además de servicios como transporte adaptado y comedor, que favorecen la inclusión y la participación activa en la comunidad.