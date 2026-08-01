Tribuna libre
Cervaña, unha festa pequena feita co corazón de toda a veciñanza
Julia Filloy Fernández*
Falar de Cervaña é falar dunha parroquia pequena de Silleda, tranquila e fermosa, de xente sinxela e unida. Cada quen co seu, pero todos para todos cando toca xuntarse arredor da festa. E iso é o que volverá pasar esta fin de semana, os días 1 e 2 de agosto, coas celebracións na honra de San Salvador e San Antonio.
Alá polo ano 2019, un grupo de mozos da parroquia —José Antonio Meda, Pepe Panadeiro, Darío Novo, Antonio García, Sergio de Costas e Fernando Villanueva— decidiu que no mes de agosto as mulleres de Cervaña tamén merecían desfrutar dunha romaría na carballeira, con pulpeiro, música, familias, contos, risas e moitas ganas de pasalo ben. Desde aquela, a festa medrou como medran as cousas bonitas: con traballo, con ilusión e con moitas mans colaborando.
Por iso, as mulleres da parroquia queren este ano darlles as grazas de corazón. Por limpar a carballeira co calor, por organizar, por estar pendentes de todo e por facer posible unha festa que xa é moito máis ca un programa. Grazas tamén ao marqués de Santa Cruz por estar sempre presente, ás familias que veñen pasar o día a Cervaña e ás que non poden estar, pero seguen no corazón de todos.
Este ano vai tamén un agarimo especial para Juventina de Bibián e Manuela de Agra, as avoas da parroquia, que ano tras ano están na carballeira coa súa sabedoría, a súa alegría e algún que outro bailoteo.
O programa abrirase o sábado 1 de agosto coa misa solemne ás 12.30 horas, seguida de sesión vermú coa charanga Chámalle X. A partir das 18.30 horas chegará a Festa de Serán, cun gran concurso de resistencia ao porco mecánico, no que a persoa gañadora levará un xamón e «o respecto de toda a veciñanza». A xornada contará tamén coa charanga Chámalle X e colchonetas para os máis pequenos.
O domingo 2 de agosto haberá nova misa solemne ás 12.30 horas e sesión vermú amenizada polos Ghaiteir@s da Estrada.
Sen máis, desexar a todos os veciños e veciñas unha boa fin de semana. Que desfruten cada momento e que Cervaña volva ser, un ano máis, esa parroquia pequena onde a festa se fai grande.
*Julia Filloy Fernández é veciña de Cervaña.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un camarero de 48 años mientras trabajaba en la fiesta de Santa Marta, en Pontearnelas
- Condenado a más de cuatro años de prisión un empresario de Pontevedra por vender como originales máquinas chinas de «lifting»
- El batallón de pesqueros de China ya se amontona frente a Chile tras faenar meses sin descanso en el Cono Sur
- Cinco toneladas del sabroso «oro negro» de Moaña
- Un marinero de Arousa recupera en el mar una cadena perdida que movilizó a toda una playa: «La vida va de esto»
- Aquafarm Galicia logra la concesión y el permiso de actividad de la antigua mayor planta de oreja de mar de Europa
- Pulpo a raudales y bien de precio en Santa Marta
- La fiebre de Chayanne llega a Vigo: colas desde la madrugada para ver el concierto de Castrelos