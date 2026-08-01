Borela vive tres días de fiestas entre tradición, música y convivencia

La parroquia de Borela celebra desde este fin de semana sus tradicionales fiestas en honor a San Antón y la Virgen de los Dolores, tres jornadas en las que vecinos y visitantes podrán disfrutar de un amplio programa que combina música en directo, verbenas, gastronomía, actos religiosos y actividades vinculadas a la cultura tradicional gallega.

Las celebraciones están organizadas por la Asociación Comisión de Festas San Martiño de Borela y cuentan con la colaboración del Concello de Cerdedo Cotobade, que participa a través del Plan Cultural Municipal y aporta el mobiliario y las infraestructuras necesarias para la celebración de la gran churrascada popular prevista para hoy sábado.

El alcalde, Jorge Cubela, destacó el trabajo realizado por la comisión para diseñar un programa "completo y equilibrado", en el que tienen cabida tanto la música tradicional como las verbenas, los encuentros gastronómicos y los actos religiosos que forman parte de la identidad de la parroquia. El regidor subrayó además que el apoyo a las fiestas parroquiales constituye "una apuesta política clara" del gobierno local por su contribución a la convivencia vecinal, la dinamización de la hostelería y el comercio y la defensa de las tradiciones del rural.

La programación comenzó el viernes con la actuación del grupo folk O Son das Tabernas, dentro de su gira "Non hai volta atrás", seguida de una verbena amenizada por la orquesta Pentágono y DJ Milucho.

El sábado incluye un pasacalles a cargo de la Asociación Cultural de Música y Baile Tradicional Galego Os Afoutes de Canón de Pau, la misa solemne y la procesión, además de una sesión vermú. A partir de las 21.00 horas tendrá lugar la tradicional churrascada popular, con raciones de churrasco, chorizo y pan por 12 euros, antes de una nueva verbena con Stylo y DJ Chasis.

Las fiestas concluirán el domingo con un nuevo pasacalles protagonizado por el grupo folk Os Trazantes de Tenorio, seguido de la misa solemne, la procesión y una sesión vermú que pondrá el broche final a unas celebraciones que, según destacó el alcalde, son posibles gracias al trabajo de la comisión organizadora, la implicación de los vecinos y la colaboración de empresas, entidades y del propio Concello.