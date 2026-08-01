A Bandeira celebra medio siglo de Empanada con Carlos Blanco como pregonero

A Bandeira se prepara para celebrar una edición histórica de su fiesta más emblemática. La L Festa da Empanada, declarada de Interés Turístico Nacional, se desarrollará del jueves 20 al domingo 23 de agosto con un amplio programa de actividades gastronómicas, musicales, culturales y tradicionales. La programación fue presentada en la plaza de la villa por la Asociación Amigos da Empanada da Bandeira, presidida por Manuel Cuiña, en un acto en el que también participaron la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena; la directora de Turismo Rías Baixas de la Diputación de Pontevedra, Romina Fernández; y el secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García.

La presentación sirvió para descubrir los carteles de esta edición y para realizar un recorrido por la historia de la celebración, con una exposición de los carteles de las cincuenta ediciones. La muestra permite comprobar la evolución gráfica, cultural y festiva de una cita que forma parte de la identidad de A Bandeira y que cada año atrae a miles de personas. El cartel principal fue creado por la artista silledense Tania Cuiña, que reinterpreta A creación de Adán, de Miguel Ángel, convirtiendo la empanada en el elemento que une las dos manos.

El actor, humorista, autor y director gallego Carlos Blanco será el encargado de pronunciar el pregón el sábado 22 de agosto. Con una amplia trayectoria en el teatro, el cine, la radio y la televisión, Blanco es uno de los rostros más populares de la escena gallega y conocido también por su faceta como monologuista y por trabajos en producciones como Mareas Vivas o Fariña.

El acto central comenzará el sábado a las 18.00 horas y estará presentado por Cristina Collazo y Josito Porto. Incluirá la actuación de la Asociación Cultural Xirandola, el tradicional concurso de empanadas, el pregón de Carlos Blanco y la posterior subasta de las piezas premiadas, que volverá a conducir Pepe Ayude. Las empanadas participantes podrán entregarse desde las 16.00 horas y serán valoradas por un jurado profesional en las categorías aficionada y profesional, atendiendo a aspectos como el sabor, la presentación y la originalidad.

La jornada continuará a las 22.00 horas con la multitudinaria cena de peñas, amenizada por Leña Verde y Os Atrevidos. A partir de la medianoche, la verbena correrá a cargo de las orquestas Olympus y París de Noia en el entorno de la carballeira.

Bandeirock y Esmorga Folk

Las celebraciones comenzarán el jueves 20, a las 18.00 horas, con la XIV Ruta da Empanadilla por los bares de la villa, amenizada por la charanga local Os Gominolas. A las 20.30 horas, la Carballeira da Pomba acogerá la 24ª edición del Bandeirock, con entrada gratuita y un cartel integrado por A Banda no Rock —concierto didáctico de la compañía local A Cova das Letras con Cristina Collazo, Josito Porto y la Banda da Bandeira—, Rebeliom do Inframundo, Arrhythmia, Loita Amada, Javi Maneiro, Marela y Storrentos.

El viernes 21 estará dedicado a la música de raíz. La programación arrancará a las 17.00 horas con juegos tradicionales a cargo de Sororas y seguirá a las 18.00 con el XII Campionato de Tiro á Corda en la rúa Xeral. Desde las 20.30 horas, la Carballeira da Pomba será escenario del XXXVI Esmorga Folk, con Cantos da Terra, A Banda da Loba, De Vacas, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, L.A.W., Mediarea y As Estraloqueiras.

Bandas para el cierre

El sábado 22, antes del acto central, se celebrará a las 12.00 horas la misa y procesión, y a las 13.00 actuará la Banda de Veteranos da Bandeira. El domingo 23 estará dedicado especialmente a las bandas de música. A las 11.30 horas habrá pasacalles con la Banda de Música Municipal de Silleda y la Banda Artística de Merza; a las 12.00 se celebrará la misa cantada por el Coro Vales Mahía, y a las 13.00 ambas formaciones ofrecerán un concierto.

La programación concluirá a las 20.00 horas con un concierto conjunto de la Banda Recreativa e Cultural da Bandeira, la Banda de Música Municipal de Silleda y la Banda Artística de Merza. A medianoche, una sesión de fuegos artificiales pondrá el punto final a los cuatro días de celebración.

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Pena destacó «a enorme dimensión cultural, social, turística e económica dunha festa construída durante cincuenta edicións grazas ao traballo de moitas xeracións». La alcaldesa subrayó que se trata de una celebración que identifica a A Bandeira y a todo el municipio de Silleda, proyecta su gastronomía y «soubo medrar sen perder a súa esencia».