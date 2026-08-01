Avanzan en el último tramo de la AG-59 con movimientos de tierra

Las obras del último tramo de la AG-59 avanzan a buen ritmo y ya trabajan en ambos márgenes del río Ulla para completar la llegada de la autovía a A Estrada. Los trabajos aprovechan las condiciones favorables del verano para ejecutar los grandes movimientos de tierra, los drenajes y los pilares del futuro viaducto sobre el río Vea, una de las principales estructuras de una actuación que permitirá completar la conexión entre Pontevea y O Rollo.

El nuevo tramo, de cuatro kilómetros de longitud, discurrirá en paralelo a la AC-841 y concluirá con un enlace mediante una glorieta a nivel. El proyecto contempla además la construcción de nueve nuevas estructuras: los viaductos sobre los ríos Ulla y Vea, cuatro pasos inferiores, un paso superior y dos muros. Según las previsiones trasladadas por la unión temporal de empresas adjudicataria, el viaducto del Vea podría quedar ejecutado antes de finalizar este año.

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, visitó esta semana las obras acompañado por representantes de la UTE encargada de su ejecución y destacó que la inauguración del tramo entre A Ramallosa y Pontevea no ha supuesto una interrupción de los trabajos. «Es importante poner el acento en algo que, quizá, pasó más desapercibido de lo que merece: la AG-59 estrenó una nueva fase, pero las obras no se detuvieron con esa inauguración. Ni mucho menos».

El regidor recordó que el objetivo de la Xunta es completar en 2028 una autovía de 14 kilómetros entre Santiago y A Estrada, con una inversión de 67 millones de euros en los dos últimos tramos. Una vez finalizada, permitirá reducir el tiempo de viaje entre ambos municipios a apenas diez minutos.

Louzao defendió además que el tramo actualmente en ejecución resulta «crucial» para la vertebración del municipio. «El trayecto A Ramallosa-Pontevea no basta para A Estrada, como siempre defendió este gobierno», afirmó. En este sentido, consideró que la llegada de la autovía hasta las inmediaciones del polígono de Toedo favorecerá tanto la movilidad como el desarrollo económico del municipio. «Estoy plenamente convencido de que la AG-59 no solo nos acercará a Santiago, sino que situará nuestro municipio en el mapa para que pasemos de ser origen y nos convirtamos también en destino prioritario de estos desplazamientos», aseguró. «Cada mejora en las comunicaciones reduce distancias, pero también elimina barreras para vivir, invertir o emprender. Eso es lo que realmente está en juego».

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Durante la visita, representantes del Concello y de la UTE encargada de las obras acordaron mantener la coordinación para minimizar las afecciones derivadas de la ejecución del proyecto e informar a los vecinos. El alcalde pidió comprensión ante los cortes puntuales de carreteras municipales que serán necesarios durante los próximos meses y recordó que, una vez finalizados los trabajos, las vías afectadas contarán con pasos inferiores bajo la nueva autovía, mejorando la conectividad de la zona.