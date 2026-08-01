Agolada acoge este domingo una jornada de prevención de incendios

El grupo Agolada Viva de la Plataforma Ulloa Viva organiza para este domingo la jornada Vida Contralume. Un espacio de encuentro en Agolada para hablar de la defensa del territorio frente a los incendios forestales. Entre las distintas propuestas para esta actividad, se contará con la participación del ilustrador agoladés Ángel Ayude que impartirá un taller de dibujo al natural, en el que se emplearán las cenizas de los propios restos del fuego forestal.

Para los más pequeños habrá otro taller, Man á terra, dirigido por la educadora ambiental Adega Itzíar Díaz, que enseñará a crear bancos de semillas y bombas de semillas. Por otra parte, en el Auditorio de Agolada, a las 19.00 horas se proyectará la película Ladrones de Fuego que dará paso a una mesa de expertos que analizará la problemática de los incendios. Como cierre, el dúo coruñés Escuchando Elefantes presentará su primer sencillo, Arder, en Os Pendellos. Al finalizar habrá una cena a cargo del Estudo Gastronómico Mojar, que mezcla lo culinario y lo artístico.

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Serán nos Pendellos

Las actividades no cesan en Agolada, y es que este sábado en Os Pendellos tendrá lugar la actuación musical de Xisco Feijoó y Juan Eiras. Un concierto dentro de los Seráns que se celebran en este espacio en el que los asistentes podrán participar y llevar sus propios instrumentos. La cita será a las 20.00 horas y al finalizar habrá una gran foliada.