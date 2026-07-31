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Mantenimiento

La Xunta mejora el firme de la PO-841 en A Estrada

Los trabajos incluyen nuevo asfaltado, señalización y actuaciones en las rotondas del casco urbano

Obras de mejora en una rotonda de Figueroa de Arriba, A Estrada.

Obras de mejora en una rotonda de Figueroa de Arriba, A Estrada. / Bernabé / FDV

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Fran Campos

A Estrada

La Xunta de Galicia, a través de la Axencia de Infraestruturas de Galicia, continúa ejecutando trabajos de mantenimiento, conservación y mejora de la seguridad vial en la carretera PO-841, que comunica A Estrada con Santiago. Las actuaciones incluyen la renovación de la capa de rodadura, la aplicación de slurry —un tratamiento asfáltico que mejora la adherencia del pavimento— y el repintado de la señalización horizontal.

Obras rotonda Figueroa de Arriba

Los trabajos de mantenimiento se están realizando en la PO-841 A Estrada-Santiago. / Bernabé / FDV

Los operarios centraron además los trabajos de la jornada en las diferentes rotondas situadas en el casco urbano estradense, dentro de una intervención que busca mejorar tanto el estado de la vía como las condiciones de circulación y seguridad para los usuarios de este importante eje de comunicación.

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