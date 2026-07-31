Vila de Cruces instala un cambiador de bebés en el centro de salud

El Concello de Vila de Cruces acaba de instalar un cambiador para bebés en el aseo de Pediatría del centro de salud del casco urbano. Este servicio ya fue demandado en varias ocasiones al Sergas, a quien le corresponden estas cuestiones así como la humanización de la sala de espera de Pediatría, la habilitación de una sala de lactancia y la dotación de nuevos equipamientos, amén de la reparación de diversas deficiencias que presenta el edificio. Cabe recordar que Vila de Cruces dispuso de pediatra todos los días de la semana entre 2021 y finales de 2024, pero desde entonces comparte esta especialista con el municipio vecino de Silleda. De modo que, ante cualquier urgencia, las familias tienen que desplazarse a Silleda si ese día la pediatra no está en el casco urbano cruceño.

En vista de que no hubo respuesta por parte de la Xunta, el gobierno local de Xuntos polo Noso Concello asumió con fondos propios la compra e instalación de este cambiador, y ya encargó a una carpintería local un mueble a medida que va a permitir acondicionar la sala de espera de Pediatría y crear un espacio más acogedor. El ejecutivo que encabeza Luis Taboada recuerda que representantes del Sergas, tras la solicitud reiterada de distintas actuaciones,visitaronn el centro para conocer de primera mano todas las necesidades de equipamiento y de personal. En este sentido, el Concello también remitió días atrás otro escrito para denunciar «a falta de cobertura das baixas de longa duración do persoal médico, unha circunstancia que está a repercutir na atención sanitaria que recibe a veciñanza e que tamén afecta ao persoal do centro, sobrecargado desde fai meses».

El gobierno local añade que sus vecinos y vecinas «merecen unha sanidade pública de calidade, con recursos suficientes e cunhas instalacións dignas. Por iso, menters continuamos reclamándolle á Xunta que cumpra coas súas competencias seguiremos impulsando, dentro das posibilidades municipais, aquelas actuacións que permitan mellorar o benestar das amilias e ofrecer uns espazos máis cómodos, seguros e acolledores», puntualiza el alcalde.