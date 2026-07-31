Terras de Deza aprueba 60.000 euros para una pala mixta

La Mancomunidade Terras de Deza aprobó un suplemento de crédito de 60.000 euros para comprar una pala mixta. Cuenta con una ayuda de la Xunta, de casi 40.000 euros. La cuantía destinada a esta compra en el presupuesto era inferior, de 5.000 euros. La mancomunidad está a la espera de que la Xunta responda a sus alegaciones para formalizarla adhesión de A Estrada y Forcarei.