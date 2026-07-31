Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: crisis migratoria CeutaConcierto ChayanneUber VigoCesta compraDerribo torres As PontesIndra blindados GaliciaDeuda Celta
instagramlinkedin

Maquinaria

Terras de Deza aprueba 60.000 euros para una pala mixta

El presidente de Terras de Deza, José Crespo, con los nuevos operarios de la entidad.

El presidente de Terras de Deza, José Crespo, con los nuevos operarios de la entidad. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Mancomunidade Terras de Deza aprobó un suplemento de crédito de 60.000 euros para comprar una pala mixta. Cuenta con una ayuda de la Xunta, de casi 40.000 euros. La cuantía destinada a esta compra en el presupuesto era inferior, de 5.000 euros. La mancomunidad está a la espera de que la Xunta responda a sus alegaciones para formalizarla adhesión de A Estrada y Forcarei.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents