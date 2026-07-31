Santomé de Obra estrena agosto con la Festa da Peregrina
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Santomé de Obra, en Vila de Cruces, estrenará agosto con su Festa da Peregrina. El sábado 1 habrá misa solemne a las 12:30 horas, amenizada por el pianista Ramboya, y sesión vermú y verbena con los grupos Reflejos y Pentágono, además de fuegos artificiales. El domingo 2 se honrará al Corpus Christi con misa a las 13:00, procesión y vermú con la charanga Noroeste.
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