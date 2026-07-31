Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avalancha inmigrantes CeutaEmergencia cinegética GaliciaNueva PAUTorres As PontesConcierto ChayannePérdidas Celta
instagramlinkedin

Santomé de Obra estrena agosto con la Festa da Peregrina

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Santomé de Obra, en Vila de Cruces, estrenará agosto con su Festa da Peregrina. El sábado 1 habrá misa solemne a las 12:30 horas, amenizada por el pianista Ramboya, y sesión vermú y verbena con los grupos Reflejos y Pentágono, además de fuegos artificiales. El domingo 2 se honrará al Corpus Christi con misa a las 13:00, procesión y vermú con la charanga Noroeste.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents