Rodeiro avanza en una nueva edición de «Raíces e Horizontes»

Los ediles del gobierno bipartito de Rodeiro celebraron ayer un encuentro de trabajo para diseñar la hoja de ruta de los próximos meses, en la que figura la organización de la segunda cita de «Raíces e Horizontes», una jornada sobre la migración que se celebró en septiembre del año pasado. También está sobre la mesa la Feira da Vaca Rubia, una de las iniciativas del municipio para poner en valor el sector primario.

El ejecutivo abordó además la planificación de los trabajos de desbroces, el mantenimiento y conservación de pistas o la mejora de espacios públicos. En mejora de firmes se están ejecutando casi 550.000 euros, recuerda el alcalde en funciones, Alberte Lamazares, que incide en que «en Rodeiro temos un equipo de goberno unido, coordinado e comprometido».