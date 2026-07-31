Reabre al baño la playa de Pozo do Boi

Desde mediodía de este viernes, la playa fluvial de Pozo do Boi, en Vilatuxe, vuelve a estar abierta al baño. El Concello de Lalín prohibió el miércoles nadar en el cauce del Deza porque las últimas analíticas daban una concentración muy elevada de bacterias. El alcalde, José Crespo, explicó en epleno que si el día 14 la medición estaba de Eschericia coli estaban por debajo de los 10 NMP/100 mililitros, el martes la cifra se había elevado a los 945, muy por encima del tope. El regidor explicó que la muestra para la analítica se había tomado en una zona con un vertido de purín muy reciente.

La contaminación por vertidos o la falta de precipitaciones pueden provocar restricciones de este tipo. El pantano de Portodemouros, en Brocos, ya está teñido de verde por cianobacterias, que se reproducen cuando se da una situación de sequía prolongada y no varía el caudal de la presa. En este caso, los organizadores del festival previsto para la jornada del eclipse en Brocos ya descartan cualquier actividad náutica, puesto que cualquier contacto con el agua contaminada puede causar problemas grastrointestinales y de piel, como reiteran desde Sanidade.