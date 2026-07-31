Proyecon Galicia construirá las 17 nuevas viviendas de promoción pública en Lalín

La Xunta de Galicia ha dado un nuevo paso para hacer realidad la construcción de 17 viviendas de promoción pública en Lalín. El consejo de administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, Vipugal, autorizó este viernes la adjudicación del contrato de obras a la empresa Proyecon Galicia S.A. por un importe de 3.088.885 euros, después de que la actuación hubiese salido a licitación por 3.278.227,07 euros.

La reunión estuvo presidida por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, junto al secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto. La promoción se construirá en una parcela del Agro de Lalín de Arriba cedida de forma gratuita por el Concello a la administración autonómica. El proyecto fue redactado por el arquitecto Germán Gómez Crespo.

Reunión del consejo de administración de Vipugal, presidido por Martínez Allegue. / Xoán Crespo

La actuación llega después de un proceso iniciado con la cesión del suelo municipal y continuado este año con la licitación de la obra. En mayo, la Xunta había recibido siete ofertas de empresas para ejecutar la promoción, que estará financiada con fondos autonómicos y se levantará en un entorno residencial consolidado y bien comunicado. Las viviendas tendrán cualificación permanente y estarán destinadas a personas inscritas en el Rexistro de Demandantes en el municipio, tanto vecinos como trabajadores que quieran establecerse en Lalín.

El edificio se situará en la parcela RP-8.2.1 del Vial 1, con una superficie aproximada de 640 metros cuadrados, según la información técnica del Instituto Galego da Vivenda e Solo. La redacción del proyecto había sido adjudicada en agosto de 2025 por 118.580 euros, como paso previo a la licitación de las obras.

La promoción contará con 17 viviendas distribuidas según tamaño y número de dormitorios. Diez serán de dos habitaciones, con superficies útiles de entre 66,26 y 69,14 metros cuadrados; cinco tendrán tres dormitorios, con entre 87,50 y 90,13 metros cuadrados; otra vivienda de tres dormitorios estará adaptada para personas con movilidad reducida, con 99,06 metros cuadrados; y la última dispondrá de cuatro dormitorios y 108,32 metros cuadrados útiles.

Noticias relacionadas

El proyecto se enmarca en la estrategia autonómica de incremento del parque público de vivienda y en la colaboración entre Xunta y Concello para facilitar suelo sobre el que desarrollar nuevas promociones protegidas. En el caso de Lalín, esta actuación permitirá ampliar la oferta de vivienda pública en un momento de elevada demanda residencial y de dificultades de acceso al mercado, especialmente para jóvenes, familias y personas con necesidades habitacionales.