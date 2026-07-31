Patrimonio
Limpieza integral en la Praza da Inmaculada
Los trabajos comenzarán la próxima semana y se prolongarán durante varios días
El Concello de A Estrada iniciará la próxima semana una limpieza integral de la Praza da Inmaculada, una actuación que se prolongará durante aproximadamente una semana y que permitirá mejorar el estado de uno de los espacios más transitados del casco urbano. Los trabajos se realizarán con máquinas hidrolimpiadoras para eliminar la suciedad acumulada sobre el pavimento de piedra y recuperar la imagen de este entorno.
La intervención coincidirá con la recta final de la restauración de la escultura de la Inmaculada, obra de Francisco Asorey, aunque ambas actuaciones se desarrollarán de forma compatible. Además, el Concello prevé pintar la nueva isla de contenedores situada en la parte posterior de la plaza, completando así la renovación de este enclave, que el pasado año ya estrenó una mejora de su iluminación pública.
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