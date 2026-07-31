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Piloño celebra este viernes la IV Festa da Rapazada

Hinchables y actividades de la pasada edición de la Festa da Rapazada de Piloño.

Hinchables y actividades de la pasada edición de la Festa da Rapazada de Piloño. / BERNABE

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Redacción

Vila de Cruces

La cuarte edición de la Festa da Rapazada se celebra este viernes en el antiguo campo de fútbol de Piloño. La jornada arrancará a las 16 horas con hinchables acuáticos y de salto, una zona gastronómica, servicio de barra, ludoteca y una zona de colchones para el goce de los participantes. Además habrá múltiples sorteos. La clausura de la fiesta correrá a cargo de Brais das Hortas, prevista para las 20.00 horas.

El evento está organizado por la Asociación Social y Cultural Garatuzas de Piloño. La entrada es gratuita para los asociados con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años. Los menores no asociados a Garatuzas deberán adquirir una entrada al precio de 10euros, que se abonarán el mismo día. n

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