Piloño celebra este viernes la IV Festa da Rapazada

La cuarte edición de la Festa da Rapazada se celebra este viernes en el antiguo campo de fútbol de Piloño. La jornada arrancará a las 16 horas con hinchables acuáticos y de salto, una zona gastronómica, servicio de barra, ludoteca y una zona de colchones para el goce de los participantes. Además habrá múltiples sorteos. La clausura de la fiesta correrá a cargo de Brais das Hortas, prevista para las 20.00 horas.

El evento está organizado por la Asociación Social y Cultural Garatuzas de Piloño. La entrada es gratuita para los asociados con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años. Los menores no asociados a Garatuzas deberán adquirir una entrada al precio de 10euros, que se abonarán el mismo día. n