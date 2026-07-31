El patio de Silleda donde los niños dejan huella

Los niños y niñas participantes en el campamento municipal de verano del programa Concilia Silleda protagonizaron este jueves una animada actividad educativa y participativa en el cierre perimetral del CEIP Plurilingüe de Silleda, donde colaboraron en la colocación de siluetas decorativas de colores relacionadas con el deporte, el juego y las actividades infantiles.

Los participantes fueron distribuidos en varios equipos, cada uno de ellos identificado con un color correspondiente a las siluetas que debían colocar. De esta manera, los menores participaron activamente en el proceso de transformación y embellecimiento de este espacio.

En la actividad participaron también la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena; la concejala de Educación e Benestar Social, Ángela Troitiño, y la concejala de Cultura, Mónica González, que acompañaron a los niños y niñas durante el desarrollo de la iniciativa.

La actuación incluyó la instalación de un total de 36 siluetas decorativas de PVC, con un tamaño aproximado de un metro por un metro, que representan a los más pequeños realizando diferentes actividades lúdicas y deportivas. Las figuras, distribuidas a lo largo del cierre, contribuyen a crear una contorna más alegre, acogedora y adaptada a la infancia.

Colocación de una de las siluetas de PVC. / Bernabé

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, destacó que «esta actividade permite que os nenos e nenas se sintan parte activa da mellora dun espazo que utilizan a diario, ao tempo que traballamos valores como a colaboración, o coidado do público e o sentimento de pertenza».

Por su parte, la concejala de Educación, Ángela Troitiño, señaló que «a proposta combina aprendizaxe, creatividade e traballo en equipo, convertendo unha actuación de mellora do centro nunha experiencia divertida e participativa para a rapazada».

La colocación de las siluetas forma parte de las actuaciones de acondicionamiento que el Concello de Silleda viene acometiendo durante los últimos días en el CEIP Plurilingüe de Silleda. Los trabajos incluyen el pintado del cierre perimetral, así como de distintas aulas y otras dependencias del centro y del pabellón de este recinto.

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La iniciativa desarrollada este jueves permitió también trabajar de manera lúdica valores como la participación, la responsabilidad compartida, el respeto por los espacios comunes y el trabajo colectivo, dejando además una pegada visible de los niños y niñas en el recinto escolar.