Licitan la instalación de cuatro cámaras en la base aérea de Lalín

La sociedad mercantil Retegal licita la instalación e integración de cuatro cámaras de videovigilancia forestal en la base aérea de nueva construcción de Lalín, por 12.705 euros. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 11 de agosto a medianoche. La adjudicataria deberá acometer estas dotaciones en un plazo máximos de 15 días, a contar desde la orden de inicio. No se contempla una prórroga del contrato.