Laro tiene la sartén por el mango

Llegar a las 36 ediciones de una cita festiva no es un camino sencillo, pero el esfuerzo y la constancia de los vecinos consiguen que tradiciones como la Romaría da Tortilla de Laro sigan más vivas que nunca.

José Donsión, miembro de la comisión organizadora, hace un balance muy positivo de este recorrido histórico al señalar que, aunque los años pasan, la esencia se mantiene intacta y se ha transformado en un evento mucho más cercano: «Son muchos años, pero bueno estamos contentos. Quizás se hizo un poco más familiar, no es una macro fiesta. Ahora es un poco más del pueblo».

Esta celebración se define como un punto de encuentro indispensable para reunirse con amigos y familia con el único objetivo de pasar un gran día de convivencia al aire libre en la carballeira.

Tal es la relevancia de esta cita gastronómica que ha conseguido ser reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Galicia, lo cual supuso para sus organizadores un gran honor y una ayuda importante para dar a conocer, todavía más si cabe, el evento. Aunque detrás de ese sello de calidad hay una labor titánica gestionada íntegramente desde la comisión. José Donsión explica que «juntar hoy en día el presupuesto necesario para contratar a dos orquestas y cuatro charangas o grupos de gaitas no es tarea fácil, pero al hacerlo desde dentro del pueblo y sin pedir ayudas externas, logramos salir adelante gracias a la colaboración del Concello de Silleda y el vecindario de Laro».

Año tras año consiguen congregar a unas 1.500 personas solo para la comida del mediodía, una cifra que varía a lo largo del día con la llegada de más asistentes por la tarde y noche para disfrutar de la verbena.

En cuanto al plato estrella, la reina indiscutible sigue siendo la tortilla tradicional de patatas, y aunque no faltan quienes experimentan con recetas novedosas, la tradición manda y el público prefiere apostar sobre seguro, destacando el éxito rotundo de la cebolla según el gusto popular.

La logística para la reserva de mesas en la carballeira es otro de los grandes retos de cada edición debido a la altísima demanda, por lo que la organización habilita teléfonos de contacto para gestionar las peticiones y montar espacios individuales adaptados al número de comensales de cada grupo, quienes además aportan elementos propios para amenizar la sobremesa y alargar la tarde.

Y qué sería de una fiesta sin música. Esta también juega un papel crucial en la ambientación, y por ello se ha trabajado para crear un cartel pensado para contentar tanto al público joven como al más veterano. «Durante la jornada amenizan el entorno de la Carballeira las charangas Os Atrevidos y Os Intocables junto al grupo de gaitas Os Trasnos de Doade, mientras que la velada nocturna se completa con las actuaciones de El Trío Karma, el grupo La Bamba y la Discoteca Pirámide XL con Marcos Kintana», explica José Donsión.

Una cita que une lo gastronómico y lo musical y que ha evolucionado con el paso del tiempo. Donsión recuerda que antiguamente el peso de la fiesta recaía en la noche, pero ante la masificación y las incomodidades generadas por el botellón, se tomó la decisión consciente de cambiar el eje hacia el mediodía para redirigir el ambiente hacia un modelo mucho más familiar, sano y del pueblo.

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Echando la vista atrás, el organizar recuerda alguno de los momentos más entrañables que se remontan a su infancia, cuando esperaba impaciente la llegada de los camiones con las orquestas y las atracciones de feria. Ahora, siguiendo los pasos de su padre dentro de una comisión muy reducida, de apenas cuatro o cinco personas, trabaja desinteresadamente para evitar que se pierda la tradición. Y por ello, invita a quienes nunca han visitado Laro para que descubran este entorno único y disfruten de una jornada repleta de uno de los platos más famosos de nuestra gastronomía. «Que se venga todo el mundo, que es un ambiente muy sano y familiar en el que nos lo pasamos muy bien», concluye José Donsión.