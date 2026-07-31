Lalín y Silleda preparan con charlas y observaciones el eclipse total de Sol del 12 de agosto

Lalín y Silleda calientan motores para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que podrá observarse en Galicia y que ambos concellos quieren acercar a la ciudadanía con actividades divulgativas previas. Las propuestas tendrán lugar los días 5 y 6 de agosto y combinarán explicación científica, recomendaciones de seguridad y preparación práctica para contemplar el evento sin riesgos.

En Lalín, el Museo Municipal Ramón María Aller acogerá el jueves 6 de agosto, a las 20.00 horas, la conferencia «A eclipse de Sol: todo o que precisa coñecer», impartida por el catedrático José Ángel Docobo, director científico de Lalín Starlight y uno de los principales especialistas en astronomía de Galicia. La charla será abierta a todos los públicos, con entrada libre hasta completar aforo, y forma parte de la programación municipal de agosto.

Docobo ofrecerá una introducción al fenómeno, con especial atención al papel del Sol y la Luna, sus características y las condiciones que hacen posible un eclipse total. También explicará por qué el Sol, pese a ser unas 400 veces mayor que la Luna, se encuentra aproximadamente 400 veces más lejos, lo que provoca que ambos astros presenten un tamaño aparente muy similar en el cielo. La sesión abordará además los ciclos de repetición de los eclipses, las diferencias entre eclipses solares y lunares y las recomendaciones para una observación segura.

La conferencia concluirá con un apartado específico sobre el eclipse del 12 de agosto en Lalín. El Concello destaca que el municipio tendrá una visualización excepcional desde el Altar do Sol, aunque con diferencias dentro del propio territorio: el eclipse será parcial en la zona sur-suroeste y total en la zona norte-nordeste. En puntos como Alperiz, la totalidad se prolongará durante unos 20 segundos, lo que lo convierte en uno de los mejores enclaves del municipio para vivir este acontecimiento.

Preparación en Silleda

Un día antes, el miércoles 5, Silleda organizará una actividad de astronomía recreativa y divulgación científica dirigida por la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura. La propuesta se desarrollará de 18.30 a 20.30 horas y comenzará en la Casa do Concello con una presentación audiovisual sobre las características, causas y tipos de eclipses solares y lunares.

La actividad prestará especial atención a las medidas de protección ocular. Una astrofísica y dos monitores Starlight explicarán el uso correcto de gafas homologadas, telescopios solares, prismáticos con filtros certificados o sistemas indirectos de proyección, y advertirán sobre materiales que nunca deben emplearse, como radiografías, cristales ahumados o gafas de sol convencionales.

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Tras la charla, las personas participantes se desplazarán a los Castros de Toiriz para realizar una observación solar práctica y familiarizarse con los equipos que deberán utilizarse el día 12. La participación será gratuita, con aforo limitado e inscripción previa a través de los formularios que el Concello publicará en su web y redes sociales.