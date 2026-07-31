Lalín lleva a pleno la aprobación de la primera fase de humanización de la 'Améndoa Central'

Lalín incluye por urgencia en el pleno de este viernes la aprobación del proyecto para humanizar la primera fase de la futura Améndoa Central y que afecta a siete calles: todo el tramo de Molinera; gran parte de Pintor Laxeiro; Rúa Ramón Aller desde Observatorio hasta Praza Loriga; Rosalía de Castro; González Taboada en el tramo entre Pintor Laxeiro y la iglesia parroquial; Observatorio y Z, así como los accesos al Parking Europa. La inversión, de 2,7 millones de euros, supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, por eso tiene que ser aprobada en pleno en lugar de en junta de gobierno local. La cuantía está cubierta por 1,36 millones de fondos Feader a través del Plan de Acción Integrado, por un millón del Plan Provincia Extraordinaria y por 455.148 euros de otra línea provincial, Axuda Espazo Depo. El expediente se incluye en el pleno de hoy para acelerar trámites y no esperar hasta la siguiente sesión, a finales de agosto.

El alcalde, José Crespo, dio a conocer este jueves el proyecto, acompañado por miembros de su ejecutivo y dos técnicos que formaron parte del equipo de redacción del mismo. Admitió que ahora mismo, el gobierno local desconoce en cuántas fases podrá quedar lista la Améndoa Central, pues «dependerá dos recursos económicos», pero tiene claro que ya solo esta primera intervención «vai rexenerar de maneira profunda a visión desta parte da vila, que queremos que sexa máis amigable, máis accesible e máis moderna». Por eso, las calles que mencionamos pasarán a tener plataforma única, como Principal y Loriga, cuya humanización había sido diseñada ya por el anterior gobierno de coalición con Rafael Cuiña al frente. Y se emplearán materiales similares a los de estas rúas, como adoquín de acabado tosco en los ámbitos del Museo Ramón Aller y del Mercado de Abastos, losa de granito de 5 centímtros en zonas peatonales y hormigón armado de 18 centímetros con el árido negro a la vista, de gran resistencia.

"Imos convivir todos, peatóns e coches", asegura Crespo, por lo que para esta nueva imagen de las calles habrá que regular la velocidad del tráfico, que ya quedará delimitada, de algún modo, por la propia arquitectura de esas calles renovadas. Al contar con una plataforma única, dejarán de existir aceras demasiado estrechas como las de la rúa Z, y desniveles innecesarios como los que presenta la rúa Molinera con las aceras actuales. En aras de esa convivencia vecinal, el proyecto quiere potenciar cuatro «nodos de encontro», que sirvieron desde siempre como espacios de reunión y que están integrado en el recorrido diario de cualquier residente o visitante de la villa. Hablamos de las citadas Praza de Abastos y de la iglesia de As Dores, a las que se suman el Museo Ramón Aller y el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero.

Dos tecnologías verdes

El proyecto insiste en que conecta los principales puntos de actividad municipal y que crea pequeñas plazas, a modo de descanso y reunión, al pie de los principales equipamientos. Y esas plazas no pueden prescindir de zonas verdes y espacios de sombra, tanto por el nuevo concepto de urbanismo como por la necesidad de contar con refugios climáticos. Por eso, Lalín innovará con dos tecnologías verdes: el Método de Estocolmo y los jardines de lluvia. La también conocida como 'solución de Estocolmo' emplea áridos pétreos que impiden que el suelo se compacte, y así las raíces pueden seguir creciendo y disponiendo de oxígeno. Incluso existen celdas que almacenan el agua de lluvia y eliminan los contaminantes. Es la solución idónea a otros árboles que, como los magnolios plantados en distintas partes del casco bajo otro sistema, acaban levantando las aceras. En este punto, las especies vegetales que van a ornamentar estas calles se escogerán bajo el consejo del grupo de investigación de Análise e Conservación da Biodiversidade de la USC. En cuanto a los jardines de lluvia, permitirán recoger el agua de escorrentía de las precipitaciones, filtrarla a través de capas de grava y después devolverla al subsuelo. ¿Qué se consigue con esto? Pues además de un ahorro económico al no tener que regar estas zonas verdes (o regarlas menos) se elimina la carga de agua en los sumideros.

Y ya que hablamos de sumideros, esta primera fase de humanización incluye "a renovación do que non se ve", como la separación de las aguas fecales y pluviales en Pintor Laxeiro (ya están separadas en el tramo de González Taboada entre Pintor Laxeiro y Monte Faro), o el soterramiento de redes de comunicación y de líneas de media y baja tensión, que en algunos casos están pendientes por desidia de las propias empresas. En esta remodelación de calles ya quedarán listas tuberías para ese soterramiento.

Presentación pública

Una vez que sea aprobado en pleno, el gobierno local hará una presentación pública del proyecto abierta a todos los vecinos y vecinas. Los pliegos de licitación contemplan una duración prevista de las obras de 12 meses. Crespo apunta que esta intervención lleva consigo un nuevo plan de tráfico, «que leva pendende dende fai tempo», y deja claro que esta humanización no va a suponer un problema para el aparcamiento en el casco urbano. «Nós queremos que a xente aparque gratis, e para iso xa temos o parking Europa e a Campo da Feira Vello. Calquera que veña a Lalín non vai ter que camiñar a pé máis de 5 minutos, incluso me atrevería a decir non máis de 3». Desde hace semanas, Lalín habilitó como zona de estacionamiento el solar de la antigua sala de fiestas Los Sauces. «Esta zona funciona moi ben, pero o que non se pode facer é estacionar aquí de maneira continuada, e tampouco aparcar en dobre fila polas rúas, porque temos aparcamentos gratis», reitera el regidor.

Esta primera fase de humanización servirá "de espello para as outras fases» cuando este concluida (puede alargarse más allá de los 12 meses previstos, como ha pasado en varios casos de obra pública de éste y otros municipios). El regidor es consciente de la envergadura de la obra y de cómo los fondos económicos influyen en que se acabe antes o no. Pero apela al cambio estético de la villa con otras obras «faraónicas» como el consistorio o el Lalín Arena, que va a ser copiado por Vigo.