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Accidente de tráfico

Herido leve tras chocar contra dos vehículos

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Este jueves se registró un accidente de tráfico en la PO-206, a la altura deA Goleta. El conductor sufrió heridas leves tras salirse de la vía, colisionar contra dos automóviles estacionados y terminar volcado.

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