El Club de Lectura de Lalín dedica una sesión a Virginia Woolf

El Club de Lectura de Lalín continúa su actividad con una reunión que se celebró este jueves en el Museo Ramón María Aller. En esta ocasión la obra protagonista fue Una habitación propia, de Virginia Woolf, un ensayo que sigue suscitando reflexiones sobre la creación literaria, la independencia de las mujeres y las condiciones necesarias para desarrollar su talento. Durante la sesión, las participantes visionaron previamente materiales complementarios, como una conferencia de la escritora y ensayista Laura Freixas, que ayudó a conocer mejor la vida, el contexto y la importancia de la obra de Virginia Woolf. Para la próxima reunión la lectura elegida será Un amor, de Sara Mesa.