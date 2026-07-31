Un ciclista resulta herido tras chocar contra un turismo en A Estrada

Un ciclista resultó herido en la mañana de este viernes tras colisionar por alcance contra un turismo cuando ambos circulaban por la avenida de Santiago, en A Estrada. El accidente se registró sobre las 10.40 horas, a la altura de la cafetería Invictus, en el tramo comprendido entre la rotonda y el cruce con la rúa da Congostra. Fue un particular quien dio aviso al 112.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del GES de A Estrada con una ambulancia y agentes de la Policía Local. Según las primeras informaciones, el ciclista colisionó con la parte trasera del turismo por causas que apuntan a una posible falta de distancia de seguridad. Tras recibir una primera atención, fue trasladado al centro de salud estradense. Aparentemente, presentaba heridas en la cara, aunque no sufrió lesiones de gravedad.