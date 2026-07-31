Pleno
Cerdedo Cotobade aprueba 300.000 euros para parroquias y cultura
La sesión dio luz verde a nuevas partidas municipales mientras PSOE y BNG criticaron la gestión del gobierno local durante el pleno municipal
El Pleno del Concello de Cerdedo Cotobade aprobó este jueves una modificación y varias transferencias de crédito por un importe cercano a los 300.000 euros para financiar actuaciones en las parroquias y reforzar la programación cultural municipal. La sesión también sirvió para sacar adelante una declaración institucional en reconocimiento al último alcalde republicano de Cotobade, Antonio Pousada Pérez, cuya figura será homenajeada el próximo 13 de agosto con el descubrimiento de una placa conmemorativa y la proyección de la película San Simón.
La corporación dio igualmente luz verde a la cesión de las antiguas casas escuela de Caroi y Aguasantas a las respectivas asociaciones vecinales para favorecer su uso social, resolvió un recurso relacionado con el Plan Especial del vial Cerdedo-Caroi y completó la tramitación de varios expedientes de expropiación destinados a proyectos como el futuro humedal de Tomonde, la Senda dos Pescadores, la ampliación de espacios públicos y la promoción de vivienda social en San Xurxo de Sacos.
Durante el debate, el alcalde, Jorge Cubela, defendió que los acuerdos aprobados permiten transformar la capacidad económica del Concello en inversiones y servicios para la ciudadanía, al tiempo que reafirmó el compromiso del gobierno municipal con una gestión que, según señaló, prioriza el equilibrio territorial y la atención a las necesidades de las parroquias. Además, subrayó que el objetivo del ejecutivo es mantener una programación cultural descentralizada y seguir impulsando proyectos de mejora en todo el municipio.
En el apartado político, el PSOE lamentó el rechazo del grupo de gobierno a las dos mociones que presentó en la sesión, dirigidas a elaborar un calendario anual de obras y un plan de mantenimiento de las vías municipales. Los socialistas también criticaron la respuesta del ejecutivo local sobre el estado de la Cruz do Castro y reprocharon al alcalde que, ante la situación de sequía, responsabilizase a las comunidades de aguas sin anunciar medidas de apoyo municipal.
Por su parte, el BNG censuró que el PP rechazase su iniciativa para impulsar una agenda de inversiones en Viascón, que incluía actuaciones en movilidad, saneamiento, humanización de espacios públicos y mejora de infraestructuras. Los nacionalistas aprovecharon además la sesión para reclamar la retirada de la simbología franquista todavía existente en el municipio, pedir explicaciones por la situación de la sanidad pública y solicitar información sobre los controles de calidad de las zonas de baño habilitadas durante el verano.
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