La juventud imagina A Estrada

Tras un año de trabajo, el proyecto Actuación Xove, impulsado por la asociación Imaxina e Axuda dentro del programa Erasmus+, llega a su fin con un balance que va mucho más allá de las cifras. Su principal logro no ha sido únicamente elaborar once propuestas para mejorar A Estrada, sino demostrar que la juventud quiere participar cuando encuentra espacios para hacerlo. Talleres, entrevistas, encuentros con asociaciones y diálogo con representantes públicos sirvieron para convertir inquietudes en iniciativas concretas.

La idea comenzó a tomar forma en 2023, después de una colaboración con la asociación Arausa Moza. Aquella experiencia permitió comprobar que una jornada aislada resultaba insuficiente para conocer la realidad juvenil. "Necesitabamos máis tempo e falar con máis mozos e mozas", recuerda Laura Piso, una de las responsables del proyecto. Esa reflexión llevó al colectivo a acercarse a los institutos y apostar por un proceso participativo más largo y directo.

Uno de los encuentros con el alumnado del IES Antón Losada Diéguez. / FDV_Externas

El contacto con el alumnado fue, precisamente, una de las claves del proyecto. A lo largo de los meses se desarrollaron 12 talleres, se realizaron más de 40 entrevistas a jóvenes y se publicaron una decena de informaciones sobre asuntos de interés social. "O punto era que se nos deixara falar e que nos deran un espazo", explica Laura Piso, convencida de que la implicación juvenil crece cuando existen oportunidades reales para expresarse y ser escuchados.

Escuchar a la juventud permitió transformar inquietudes cotidianas en propuestas concretas para mejorar A Estrada

Las conclusiones del trabajo se tradujeron en once propuestas dirigidas al Concello, elaboradas a partir de las necesidades detectadas. Entre ellas figuran reforzar la atención a las personas mayores, favorecer el conocimiento entre asociaciones, crear nuevos espacios deportivos, mejorar la educación afectivo-sexual, impulsar medidas de apoyo a la diversidad funcional o acercar el patrimonio y la naturaleza a la población joven. Más que un listado de reivindicaciones, constituyen una radiografía de las preocupaciones compartidas por quienes participaron en el proyecto.

Pero el aprendizaje va más allá de ese documento. Laura Piso destaca que muchas entidades del municipio realizan un trabajo valioso sin apenas conocerse entre sí y que la creación de espacios de encuentro puede fortalecer el tejido asociativo. "Queremos traballar e ter un espazo para facer cousas na Estrada", resume.

Actuación Xove realizó numerosos eventos presenciales. / FDV_Externas

Con el proyecto ya finalizado, Imaxina e Axuda espera ahora la resolución de nuevas iniciativas Erasmus+ para seguir promoviendo la participación ciudadana, especialmente mediante propuestas intergeneracionales. El cierre de Actuación Xove no supone un punto final, sino el comienzo de una forma distinta de escuchar a la juventud y convertir sus ideas en oportunidades para mejorar A Estrada.