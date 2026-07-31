Dos accidentes de tráfico dejan dos heridos leves en Lalín

Dos accidentes de tráfico registrados este viernes en el municipio de Lalín se saldaron con dos personas heridas de carácter leve, según la información facilitada por el 112 Galicia.

El primero de los siniestros tuvo lugar a las 13.54 horas en la PO-533, carretera que une Lalín con Rodeiro, a la altura de Albarellos. En el accidente se vieron implicados dos turismos y uno de los ocupantes de los vehículos manifestó sufrir lesiones, por lo que el 112 movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de Urgencias Sanitarias, que atendieron al herido.

Apenas una hora después, a las 14.53 horas, se produjo un segundo accidente en la AP-53, a la altura de Bendoiro, cuando un turismo que circulaba en dirección Santiago se salió de la vía y colisionó contra la barrera de protección. En el vehículo viajaban tres personas. Dos de ellas resultaron ilesas, mientras que la tercera sufrió heridas de carácter leve y fue atendida por los servicios sanitarios desplazados al lugar.