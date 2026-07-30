La XGN Intermax volverá a Silleda del 9 al 11 de octubre

La XGN Intermax regresará del 9 al 11 de octubre al recinto Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda, para celebrar su 26ª edición. La cita, considerada la mayor lanparty de Galicia, volverá a reunir a cientos de profesionales y aficionados a la informática, la innovación digital y el gaming.

El evento contará de nuevo con sus dos zonas tradicionales: la Intranet y la Extranet. La primera estará orientada a las personas inscritas, que dispondrán de un puesto con conexión de altas prestaciones, derecho a acampar y acceso a actividades exclusivas. La Intranet funcionará desde el día 9 hasta el 11 de octubre a primera hora de la tarde, aunque los participantes podrán acceder ya al recinto el día 8 a las 16.00 horas, durante la llamada preparty.

La Extranet, por su parte, estará abierta de forma gratuita los días 9 y 10 de octubre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, con un programa de propuestas tanto para participantes como para visitantes.

La edición volverá a combinar formación, aprendizaje, entretenimiento e intercambio de ideas. El programa incluirá competiciones, talleres y conferencias centradas en nuevas tecnologías, inteligencia artificial y gaming, además de actividades más allá de la pantalla, con juegos y deportes.

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La XGN Intermax cuenta nuevamente con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, y con el patrocinio oficial de la empresa gallega Intermax Technology. Gracias a esta compañía, que se incorporó al proyecto en 2024, los participantes podrán navegar por tercera vez a una velocidad de hasta 40 Gbps, el doble de lo que se alcanzaba antes de su implicación en el evento.