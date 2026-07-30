Vila de Cruces continúa sus Seráns Culturais al son de Xacarandaina
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Redacción
Vila de Cruces
Los Seráns Culturais de Vila de Cruces continúan este sábado, a las 20.30 horas, al son de Xacarandaina. Se trata de un coro tradicional, que es uno de los grandes referentes del folclore gallego. En el participan más de 40 voces, acompañadas por su grupo instrumental que llenarán la Praza do Concello de emoción y tradición.
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