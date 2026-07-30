Silleda retira el coche inmovilizado tras el frustrado robo en Gamil

El Concello de Silleda procedió en la mañana de este jueves a la retirada del coche implicado en el intento de robo frustrado hace más de una semana por vecinos de Gamil, en la parroquia de Margaride. La actuación se llevó a cabo en colaboración con la Guardia Civil de Tráfico, que acudió para retirar el cepo con el que había sido inmovilizado el vehículo, un BMW que carecía de seguro obligatorio.

El turismo, con cristales rotos, entre otros daños, fue trasladado a un lugar resguardado, donde permanecerá a la espera de la decisión que adopten las autoridades judiciales. Su propietaria, familiar de uno de los supuestos ladrones, tampoco lo había reclamado.

Noticias relacionadas

Aunque la retirada del coche no es una competencia municipal directa, el gobierno local decidió intervenir para rebajar la tensión vecinal generada por el suceso y evitar que el malestar se prolongase, especialmente en vísperas de las fiestas de Margaride, que se celebran este fin de semana.