Silleda inicia la mejora del nuevo patio de A Galiña Azul

El Concello de Silleda inicia hoy, jueves 30 de julio, las obras de mejora del patio exterior de la Escola Infantil A Galiña Azul, una actuación con la que continuará el acondicionamiento del espacio incorporado al recinto educativo para ampliar la zona de juegos al aire libre de los niños del centro. Los trabajos fueron adjudicados a Construcciones Celso Novo por cerca de 10.000 euros y tendrán un plazo de ejecución de un mes.

La intervención permitirá renovar 142 metros cuadrados de superficie mediante la colocación de césped artificial decorativo y antiestático, de 27 milímetros de espesor, un material adecuado para espacios infantiles por su resistencia, durabilidad y facilidad de mantenimiento. Antes será necesario actuar sobre 32 metros cuadrados para retirar el pavimento existente, eliminar dos tocones y sanear el asfalto deteriorado, con el fin de regularizar el terreno y garantizar una base firme, estable y segura.

En esa zona se ejecutará también una solera de hormigón sobre la que se instalará un nuevo pavimento de caucho, pensado para reforzar la seguridad del área de juego. La actuación incluirá además la plantación de un árbol para crear progresivamente una nueva zona de sombra natural y favorecer un uso más agradable del patio en los meses de mayor calor.

Esta obra da continuidad al proceso impulsado por el Concello para ampliar el patio de la escuela infantil mediante la incorporación de una parte del recinto exterior del CEIP de Silleda que se encontraba sin uso. Esa cesión fue posible tras las gestiones municipales y la firma de un convenio entre el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, la Consellería de Educación y el Concello. El pasado año ya se ejecutó una primera intervención para delimitar e integrar el nuevo recinto, con la instalación de una valla de colores que garantiza la seguridad de los niños.

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Acto colaborativo en el CEIP

El alumnado del programa municipal Concilia participará también hoy en una actividad de embellecimiento del muro perimetral del CEIP Plurilingüe de Silleda. En el acto, convocado a las 12.00 horas, tomarán parte 45 niños y niñas, además de la alcaldesa, Paula Fernández Pena, y la concejala de Benestar Social, Ángela Troitiño.