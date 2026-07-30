San Román y Santo Domingo en Santiso
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La parroquia lalinense de Santiso celebra sus fiestas de San Román y Santo Domingo los días 1 y 2 de agosto con misas a las 13 horas. El sábado hay vermú con Os Xuncos, verbena con Nueva Era y la charanga Ardores, y fuegos de colores. Y el domingo, misa cantada por Fernando Varela y vermú con la Banda de Música de Vilatuxe.
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