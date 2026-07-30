Requián, 49 misas en once días

La parroquia estradense de Requián, en Frades, ultima los preparativos para celebrar una de las romerías religiosas más multitudinarias de Galicia. La comisión organizadora presentó la programación junto al alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao; el párroco, Martín Anani Kouassi Kouman; y los representantes de la organización M.ª Rosa Iglesias Casal, Laura Bodaño y Miguel Montoto. Todos coincidieron en destacar el carácter popular, espiritual y patrimonial de una cita que cada verano congrega a miles de personas llegadas desde distintos puntos de Galicia.

La Virgen de la Piedad fue durante siglos el centro de la devoción de la parroquia. Entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII comenzó a celebrarse la romería de la Virgen de los Milagros, que con el paso del tiempo quedó unida a la festividad de la patrona en una única celebración y una novena compartida. Desde entonces, el 28 de agosto constituye la jornada de mayor afluencia de peregrinos, mientras que el 29, dedicado a la Virgen de la Piedad, conserva un marcado carácter vecinal y familiar.

La importancia alcanzada por esta romería llegó a trascender las fronteras municipales. Durante años, ayuntamientos limítrofes como Valga, Padrón o Portas hicieron coincidir alguno de sus festivos locales con el 28 de agosto, facilitando así la asistencia de miles de peregrinos. Ese dato refleja la enorme influencia que la celebración llegó a ejercer en toda la comarca y en municipios próximos, consolidándose como uno de los grandes referentes religiosos y sociales del calendario estival gallego.

La programación comenzará el 19 de agosto con el inicio de la novena. Cada jornada incluirá cuatro misas, a las 7.30, 18.00, 20.00 y 21.00 horas, lo que supone 36 celebraciones antes de los días grandes. A ellas se sumarán otras 10 misas el día 28, desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche, además de tres más el 29 de agosto. En total, la romería reunirá 49 eucaristías, una cifra que evidencia la extraordinaria dimensión religiosa del acontecimiento.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de una procesión de las velas tras la misa de las 21.00 horas durante la novena y también en la víspera del día grande, el 27 de agosto. Asimismo, el sábado 22 se celebrará por primera vez una Misa del Niño, una iniciativa pensada para acercar la celebración a las familias y reforzar la participación de los más pequeños.

Ambiente festivo

Junto al amplio programa litúrgico, la romería ofrecerá también un completo apartado musical. El 27 de agosto la Charanga BB+ animará la víspera de la celebración. El día 28 actuarán la Banda de Música Cultural da Estrada y el grupo Cantos da Terra, antes de la verbena con la orquesta Escaparate y la discomóvil Will. Ya el 29 de agosto, la Fanfarria Furruxa pondrá música a la jornada festiva, que concluirá con la actuación del grupo M.5 Galicia, completando una programación que combina tradición religiosa, cultura popular y ambiente festivo.